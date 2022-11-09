Bursaspor’da Menemen FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor’da Menemen FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdare Spor’u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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