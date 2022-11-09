Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdare Spor’u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdare Spor’u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Sefa Yılmaz xx, Şenol Bektaş xx, Samet Özkul xx
Gençlerbirliği: Atalay Gökçe xx, Arda Çağan Çelik xx (Doğukan Taşcı dk. 46 xx), Abdullah Şahindere xx, Musa Şahindere xx (Kağan Özkan dk. 63 xx), Ataberk Gök xx (Caner Kızılyaprak dk. 87 ?), Arda Tuzcu xx (İsmail Yardımcı dk. 79 x), Ulusoy Mert Kabasakal xx, Seyit Ali Kahya xx, Bieliaiev xx (Zafer Göktuğ Erdem dk. 63 xx), İbrahim Baran xx Kayıkcı xx, Baran Başyiğit xx
Yedekler: Ahmet Köyönü, Ramazan Mert Yıldırım, Ahmet Enes Akkan
Teknik Sorumlu: Medet Coşkun
Bayburt Özel İdare Spor: Kemal Mert Özyiğit xx, Ali Kemal Yılmaz xx, Emin Kaan Arslan xx, Fatih Balata xx, Mehmet Yanıkara xx (Kubilay Eren Şahin dk. 46 xx), Selim Asal xx (Hüseyin Cihan Avcu dk. 67 xx), Ramazan Efecan Gülerce xx, Musa Buğrahan Kavaklı xx, Berat Aydın xx (Furkan Özdemir dk. 67 x), Batın Özdemir xx (Ramazan Övüç dk. 46 xx), Tuncay Kılıç xx
Yedekler: Yunus Emre Kırdal, Mustafa Yiğit Turgut, Burak Bozbey, Cumhur Yılmaztürk, Mahmut Boz, Cevat Kuy
Teknik Sorumlu: Bülent Topuzoğlu
Gol: Baran Başyiğit (dk. 4) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Arda Çağan Çelik (Gençlerbirliği) Tuncay Kılıç, Ali Kemal Yılmaz, Selim Asal (Bayburt Özel İdare Spor)
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