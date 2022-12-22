Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında konuk ettiği Boluspor’u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen taraf oldu.
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında konuk ettiği Boluspor’u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen taraf oldu.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Figueiredo’nun pasıyla topla buluştuktan sonra sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Maxim’in sert şutu direkten auta çıktı.
24. dakikada Bolusporlu Merih’in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Mustafa Burak iki hamlede kontrol etti.
40. dakikada Veliu’nun sağ çaprazdan kaleye şutunda top Batuhan’ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Maxim, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek ev sahibini öne geçirdi. 1-0
66. dakikada Maxim’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul’un kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0
76. dakikada ceza yayı önü sağ çaprazında topla buluşan Kitsiou’nun yerden sert şutu kaleci Selmani’de kaldı.
86. dakikada Landel’in pasıyla penaltı noktası gerisinde topla buluşan Bregu’nun sağ köşeye vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
90+3. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Markovıc’in sert şutu filelerle buluştu. 3-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Gaziantep FK: Mustafa Burak xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Alin Tosça xxx, Ertuğrul Ersoy xxx (Lazar Markovıc dk. 70 xxx), Kitsiou xx, Marko Jevtovıc xx, Furkan Soyalp xxx (Merkel dk. 70 x), Valmir Veliu xx (Angelo Sagal dk. 58 xx), Mustafa Eskihellaç xx (Mirza Cihan dk. 87 ?), Maxim xxx, Joao Figueiredo xx
Yedekler: Erten Ersu, Papy Djilobodji, Matej Hanousek, Abdulkerim Çakar, Ömürcan Artan, Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Boluspor: Gentian Selmani xx, Mehmet Zahit xx, Naby Oulare xx, Posmac xx (Landel dk. 67 x), Batuhan İşçiler xx (Ensar Bilir dk. 80 x), Eray Ataseven xx (Ercan Yazıcı dk. 67 x), Yameogo xx, Erdem Can xx (Dejvi Bregu dk. 46 xx), Burak Aslan xx, Melih Okutan xx (Arda Köksal dk. 46 xx), Ozan Papaker xx
Yedekler: Bartu Kulbilge, Hakan Bilgiç, Furkan Demir, Erdem Reis, Tolunay Artuç
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Maxim (dk. 41 Pen), Ertuğrul Ersoy (dk. 66) (Gaziantep FK), Dejvi Bregu (dk. 86) (Boluspor)
Sarı Kart: Mustafa Burak (Gaziantep FK), Batuhan (Boluspor)
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