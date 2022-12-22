TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş’ı ziyaret etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş’ı ziyaret etti

41. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Maxim, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek ev sahibini öne geçirdi. 1-0

24. dakikada Bolusporlu Merih’in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Mustafa Burak iki hamlede kontrol etti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında konuk ettiği Boluspor’u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen taraf oldu.

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