65. dakikada sol kanattan gelişen Kütahya atağında yapılan ortaya Fatih Kunat’ın yaptığı kafa vuruşu kaleci Mustafa Burak’ta kaldı.

43. dakikada Ömürcan Artan’ın orta sahayı geçer geçmez çok uzaklardan çektiği sert şut üst direkten döndü.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Kütahya atağında yapılan ortaya Ertuğrul dokundu, top yandan auta çıktı.

15. dakikada Gaziantep FK’nın ceza sahası sağ çaprazından Mirza ile kullandığı serbest vuruş Kütahya kalecisi Alper’de kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında konuk ettiği TFF 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor’u 2-0 mağlup ederek 5. Tur’a yükselen taraf oldu.

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