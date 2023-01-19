119. dakikada Calvo’nun ceza sahasında kafayla indirdiği topa Sagal’ın elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verildi.

108. dakikada Markovıc’ın pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Mustafa’nın kaleye doğru yöneldikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

95. dakikada Guilherme’nin sol kanattan yaptığı ortaya Dıouf’un iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic’in sert şutu üstten çok az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İkpeazu’nun dönerek yaptığı yerden vuruş kaleci Günay’ın kucağında kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Konyaspor’u konuk etti. Normal süresi 0-0, uzatma bölümleri de 1-1 sona eren mücadeleyi, penaltı atışları sonucu 7-6 kazanan Gaziantep FK çeyrek finale yükselen takım oldu.

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