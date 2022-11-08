79. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Berkan kafayla Mata’ya aktardı. Bu futbolcu bekletmeden tekrar Berkan’ı gördü. Berkan’ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Galatasaray, 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Ofspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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