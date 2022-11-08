37. dakikada Dubois sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada topla buluşan Seferovic göğsüyle düzeltip çok sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

18. dakikada Mustafa Emin Birinci’nin pasında orta sahanın solunda topla buluşan Miraç Türkyılmaz, ceza yayı önüne gelip çaprazdan çok sert bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Galatasaray, 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Ofspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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