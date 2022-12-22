Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur’u maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nü ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur’u maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nü ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ tarafta topu alan Mertens’in ceza sahası içine açtığı ortada Emin Bayram’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
82. dakikada sol tarafta topu alan Kerem’in ceza sahası içi arka direğe yerden verdiği pasta Gomis’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
86. dakikada Muhammed’in pasında ceza yayı sağ çaprazda topu alan Olawoyin’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
90+1. dakikada Patrick van Aanholt’un sol taraftan verdiği pasta ceza sahası içinde Gomis’in şutunda meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
Stat: Nef
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Gökhan Barcın xx
Galatasaray: Muslera xx, Dubois xx, Emin xx, Nelsson xx (Abdülkerim dk. 80 ?), Patrick van Aanholt xx, Torreira xx (Mertens dk. 46 xx), Berkan xx, Rashica xx, Mata xx (Midtsjo dk. 71 xx) , Barış xx (Kerem dk. 71 xx) , Seferovic x (Gomis dk. 66 xxx)
Yedekler: Jankat, Özgür, Kazımcan, Metehan, Boey
Teknik Direktör: Okan Buruk
Ankara Keçiörengücü: Boran ? (Kayacan dk. 54 xx), Erhan xx, Muharrem xx, Haşim xx, Batuhan xx, Mikail xx, Camara xx (Muhammed dk. 46 xx), Bekir xx (Bardhi dk. 69 xx), Abdullah xx (Mara dk. 87 ?), Olawoyin xx, Babaei xx (Melih dk. 46 xx)
Yedekler: Aykut, Hamza, Emin, Melih, Erkam
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Gol: Gomis (dk. 82) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Camara, Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Muslera (Galatasaray)
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