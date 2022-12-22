41. dakikada Seferovic’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü. Dönen topu tekrar tamamlayan Seferovic meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, penaltıyı kullanan futbolcu, direkten dönen topu tekrardan tamamladığı için gol geçerlilik kazanmadı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: "Kayserispor bıraktığı yerden devam ediyor"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: "Kayserispor bıraktığı yerden devam ediyor"

23. dakikada ceza sahası içinde topu alan Seferovic’in Mata’ya indirdiği topta gelişine yapılan vuruşu kaleci Boran oyun alanı içine çeldi.

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