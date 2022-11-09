Goller: Luiz Adriano (dk.9 ve 33), Soner Aydoğdu (dk. 45) (FTA Antalyaspor)

45. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Luiz Adriano pasını müsait pozisyondaki Soner Aydoğdu’ya bıraktı. Bu futbolcu düzgün vuruşu topu ağlara yolladı. 3-0

33. dakikada Enes’in geri pasında kaleci topu düzeltip uzaklaştırmak isterken Luiz Adriano araya girdi ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde FTA Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor’u konuk etti. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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