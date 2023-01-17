120. dakikada Gökhan Sazdağı’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ethem Balcı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda FTA Antalyaspor, Kayserispor ile karşılaştı. Uzatmalara giden karşılaşmada rakibini 2-0 yenen Kayserispor, çeyrek finale yükseldi.

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