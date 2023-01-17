Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda FTA Antalyaspor, sahasında Kayserispor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda FTA Antalyaspor, sahasında Kayserispor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile anlaştı Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile anlaştı

15. dakikada Güray Vural’ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nakajima’nın vuruşu üstten auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Larsson’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş’ün plasesini kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

Stad: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Cihan Aydın xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Cemil Tunç xx

FTA Antalyaspor: Ataberk xx, Floranus xx, Veysel Sarı xx, Amar xx, Güray Vural xx, Ufuk Akyol xx, Soner Aydoğdu xx, Sinan Gümüş xx, Nakajima xx, Larsson xx, Admir Mehmedi xx

Yedekler: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Bünyamin Balcı, Luiz Adriano, Ndao, Ömer Toprak, Luyındama, Mustafa Erdilman, Emirhan Alperen Yılmaz, Ege Bilsel

Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk

Kayserispor: Bilal Bayazıt xx,Hosseini xx, Kolovetsios xx, Arif Kocaman xx, Onur Bulut xx, Ackah xx, Ali Karimi xx, Ramazan Civelek xx, Emrah Başsan xx, Kemen xx, İlhan Parlak xx

Teknik sorumlu: Çağdaş Atan

Yedekler: Cenk Gönen, Abdülkadir Taşdan, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mane, Carole, Ethem Balcı, Mert Dinç, Mensah

Teknik Sorumlu: Çağdaş Atan