Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda FTA Antalyaspor, sahasında Kayserispor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda FTA Antalyaspor, sahasında Kayserispor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Güray Vural’ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nakajima’nın vuruşu üstten auta gitti.
29. dakikada sol kanattan Larsson’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş’ün plasesini kaleci Bilal son anda kornere çeldi.
Stad: Akdeniz Üniversitesi
Hakemler: Cihan Aydın xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Cemil Tunç xx
FTA Antalyaspor: Ataberk xx, Floranus xx, Veysel Sarı xx, Amar xx, Güray Vural xx, Ufuk Akyol xx, Soner Aydoğdu xx, Sinan Gümüş xx, Nakajima xx, Larsson xx, Admir Mehmedi xx
Yedekler: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Bünyamin Balcı, Luiz Adriano, Ndao, Ömer Toprak, Luyındama, Mustafa Erdilman, Emirhan Alperen Yılmaz, Ege Bilsel
Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk
Kayserispor: Bilal Bayazıt xx,Hosseini xx, Kolovetsios xx, Arif Kocaman xx, Onur Bulut xx, Ackah xx, Ali Karimi xx, Ramazan Civelek xx, Emrah Başsan xx, Kemen xx, İlhan Parlak xx
Teknik sorumlu: Çağdaş Atan
Yedekler: Cenk Gönen, Abdülkadir Taşdan, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mane, Carole, Ethem Balcı, Mert Dinç, Mensah
Teknik Sorumlu: Çağdaş Atan
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