Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada rakipten topu kapan Arda Güler’in ara pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0
11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz’in yaptığı ortaya dokunan Serdar’ın şutu az farkla auta gitti.
30. dakikada Arda’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Arao’nun ortasında kale önünde topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Serdar Aziz xx, Attila Szalai xx, Luan Peres xx, Willian Arao xx, Arda Güler xxx, Miha Zajc xx, İrfan Can Kahveci xx, Michy Batshuayi xxx, Enner Valencia xx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joao Pedro xx, Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leo Duarte xx, Ahmed Touba xx, Caner Erkin x (Lucas Lima dk. 34xx), Lucas Biglia x (Eden Karzev dk 34. xx), Berkay Özcan xx, Deniz Türüç xx, Joao Figeiredo xx, Serdar Gürler x (Adnan Januzaj dk. 34 xx), Paulin Keny
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu Shaocong, Danijel Aleksic, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Berkay Aydoğmuş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Batshuayi (dk. 1 ve 30) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Zajc (Fenerbahçe)