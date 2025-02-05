Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 5-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada aldığı topla sağ taraftan ceza sahasına giren Cenk Tosun’un Yakup’un müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.
50. dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun, yerden sol tarafa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
78. dakikada Erzurumspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topu alan Oğuz Aydın pasını Mert Hakan’a aktardı. Mert Hakan’ın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
81. dakikada Oğuz Aydın’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan En-Nesyri, kaleciyi de çalımlayıp meşin yuvarlağı boş ağlara yuvarladı. 4-0
89. dakikada sağ taraftan İsmail’in arka direğe ortasında Oğuz kafayla pasını kale önündeki En-Nesyri’ye aktardı. En-Nesyri yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 5-0
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Özkul
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku (Diego Carlos dk. 55, Yusuf Akçiçek dk. 61, Filip Kostic dk. 75), İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Levent Mercan, Anderson Talisca (Oğuz Aydın dk. 61), Cengiz Ünder, Cenk Tosun (Youssef En-Nesyri dk. 55)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Guram Giorbelidze dk. 46), Mustafa Yumlu (Gökhan Akkan dk. 18), Yakup Kırtay, Salih Sarıkaya, Okechukwu Azubuike (Batuhan Artarslan dk. 73), Özgür Sert, Celal Hanalp, Eren Tozlu (Koray Kılınç dk. 60), Cheickne Sylla (Muhammed Furkan Özhan dk. 46), Streli Mamba
Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Mustafa Akbaş, Odise Roshi, Süleyman Eren Karakaş, Toni Tasev
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Anderson Talisca (dk. 33), Cenk Tosun (dk. 50 pen.), Mert Hakan Yandaş (dk. 78), Youssef En-Nesyri (dk. 81 ve 89) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)