Goller: Joshua King (dk. 31), Batshuayi (dk. 34 ve dk. 54) (Fenerbahçe), Topalli (dk. 90+3) (İstanbulspor)

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor)

90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ethemi’nin uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can’ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonda Topalli, rakibinden önce davranarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

75. dakikada sağdan bindiren Rossi, ceza yayı üzerindeki Batshuayi’ye çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden soldan ceza sahasına giren Ferdi’ye pasını aktardı. Genç oyuncunun şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

54. dakikada Joshua King’in pasında topla buluşan Batshuayi, soldan ceza sahasına girip Oğuzhan Berber’i çalımladı ve çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, İstanbulspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

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