Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, İstanbulspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, İstanbulspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Joshua King’in pasında topla buluşan Batshuayi, soldan ceza sahasına girip Oğuzhan Berber’i çalımladı ve çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
75. dakikada sağdan bindiren Rossi, ceza yayı üzerindeki Batshuayi’ye çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden soldan ceza sahasına giren Ferdi’ye pasını aktardı. Genç oyuncunun şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ethemi’nin uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can’ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonda Topalli, rakibinden önce davranarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Osayi Samuel xxx (Zajc dk. 85 ?), Gustavo xx, Szalai xxx, Ferdi xxx, Crespo xxx (Mert Hakan dk. 59 xx), Arao xxx, İrfan Can Kahveci xxx (Rossi dk. 59 xx), Emre Mor xx (Lincoln dk. 46 xx), King xxx (Valencia dk. 69 x), Batshuayi xxx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, İsak Vural, Serdar Dursun, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
İstanbulspor: Jensen x, Oğuzhan Berber x (Tuncer Duhan dk. 68 x), Mehmet Yeşil x, Mehremic x (Okan Erdoğan dk. 68 x), Ali Yaşar x (Duhaney dk. 68 x), Muammer Sarıkaya xx (Cajic dk. 79 x), Melih Kabasakal x, Topalli xx, Rroca x, Ethemi xx, İbrahim Yılmaz x (Guri dk. 46 x)
Yedekler: Alp Arda, Emir Kaan, Ebert, Ologo, Kağan Miray
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Joshua King (dk. 31), Batshuayi (dk. 34 ve dk. 54) (Fenerbahçe), Topalli (dk. 90+3) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Rroca, Okan Erdoğan (İstanbulspor)
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