Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, İstanbulspor’u konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk 45 dakikayı King ve Batshuayi’nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, İstanbulspor’u konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk 45 dakikayı King ve Batshuayi’nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada soldan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Batshuayi’nin yerden sektirerek yaptığı vuruşta top direkten dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına yine İrfan Can Kahveci geçti. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği ortada Szalai kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
31. dakikada Crespo’nun savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Joshua King, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı. 1-0
34. dakikada Szalai’nin uzun pasında defansın arkasına hareketlenen Joshua King, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Batshuayi’yi gördü. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 2-0
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Osayi Samuel xx, Gustavo xx, Szalai xxx, Ferdi xx, Crespo xxx, Arao xx, İrfan Can Kahveci xxx, Emre Mor xx, King xxx, Batshuayi xxx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan, Rossi, Valencia, İsak Vural, Lincoln, Serdar Dursun, Zajc, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
İstanbulspor: Jensen x, Oğuzhan Berber x, Mehmet Yeşil x, Mehremic x, Ali Yaşar x, Muammer Sarıkaya xx, Melih Kabasakal xx, Topalli x, Rroca x, Ethemi x, İbrahim Yılmaz x
Yedekler: Alp Arda, Tuncer Duhan, Cajic, Emir Kaan, Ebert, Duhaney, Okan Erdoğan, Ologo, Guri, Kağan Miray
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Joshua King (dk. 31), Batshuayi (dk. 34) (Fenerbahçe)
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