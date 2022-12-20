34. dakikada Szalai’nin uzun pasında defansın arkasına hareketlenen Joshua King, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Batshuayi’yi gördü. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 2-0

31. dakikada Crespo’nun savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Joshua King, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı. 1-0

19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına yine İrfan Can Kahveci geçti. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği ortada Szalai kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

8. dakikada soldan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Batshuayi’nin yerden sektirerek yaptığı vuruşta top direkten dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, İstanbulspor’u konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk 45 dakikayı King ve Batshuayi’nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

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