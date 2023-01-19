57. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Lincoln’un pasında topu alan Zajc’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen topu kornere çeldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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