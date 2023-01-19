37. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahasına giren Valencia’nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

26. dakikada Ronaldo’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Sinan Osmanoğlu yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

12. dakikada sağ kanattan Arda Güler’in pasında topla buluşan Miha Zajc ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

Başakşehir, Epureanu ile yollarını ayırdı

Başakşehir, Epureanu ile yollarını ayırdı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

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