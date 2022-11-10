Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Kırşehir Futbol Kulübü’nü 3-1’lik skorla mağlup ederek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Kırşehir Futbol Kulübü’nü 3-1’lik skorla mağlup ederek tur atladı.
Maçtan dakikalar
32. dakikada sağ taraftan Colley’in içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
56. dakikada Baniya’nın Ahmet Üner’e ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi.
57. dakikada Savaş Yorulmaz’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Batuhan’ın solundan ağlara gitti. 1-1
72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Salih Dursun’un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
87. dakikada ceza sahası içinde Sinan Altınel’in Borini’ye yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi.
88. dakikada Borini’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1
Stat: Esenler
Hakemler: Burak Şeker xx, Oğuz Terzi xx, Kemal Elmas xx
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Salih Dursun xxx, Caulker xx, Dresevic xx (Baniya dk. 46 x), Emir Tintiş xx (Braschi dk. 46 x), Lawrence xx (Shukurov dk. 70 x), Ricci xx, Colley xxx (Burak Kapacak dk. 69 x), Kerim Frei xx, Levent Mercan xx, Diagne xxx (Borini dk. 82 xxx)
Yedekler: Muzaffer Kablan, Samet Onur, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Efecan Mızrakçı
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Kırşehir Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar xx, Sırat Yeşilördek xx, Ahmet Üner xx, Sinan Altınel xx, Ömer Taş xx (Oğulcan Şahin dk. 46 x), Fatih Kıran xx (Emre Demir dk. 84 ?), Zihni Temelci xx, Ahmet Sun xx (Gökdeniz Varol dk. 76 x), Doğacan Diker xx, Savaş Yorulmaz xxx, Mustafa Karabulut xx
Yedekler: Berke Kaya, Enver Yıldız, Kubilay Serbest, Onur Garip, Abdulkadir Çelik, Fatih Kızılay, Muhittin Özceylan
Teknik Direktör: Gökhan Bekleyiş
Goller: Diagne (dk. 32), Salih Dursun (dk. 72), Borini (dk. 88 pen.) (Fatih Karagümrük), Savaş Yorulmaz (dk. 57 pen.) (Kırşehir Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Baniya, Braschi (Fatih Karagümrük)
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