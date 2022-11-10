87. dakikada ceza sahası içinde Sinan Altınel’in Borini’ye yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi.

56. dakikada Baniya’nın Ahmet Üner’e ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi.

32. dakikada sağ taraftan Colley’in içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Kırşehir Futbol Kulübü’nü 3-1’lik skorla mağlup ederek tur atladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.