120+1. dakikada VAR kontrolü sonrası penaltıda topun başına geçen Deniz Türüç’ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano’nun solundan filelerle buluştu. 2-2

115. dakikada Ebrima Colley’in sağ taraftan ortasında Kerim Frei’in ceza sahası içi sol çaprazdan sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

92. dakikada sol taraftan Berkay’ın pasında Serdar Gürler’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fatih Karagümrük, Başakşehir’i konuk etti. 120 dakikası 2-2 biten müsabakada penaltı atışları neticesinde rakibini 4-3 yenen Başakşehir çeyrek finale yükseldi.

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