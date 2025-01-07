Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına Ayberk’in sağ taraftan çizgiye kadar indikten sonra yaptığı ortada Jurecka’nın yakın direk dibinden vuruşunda top yandan auta çıktı.
17. dakikada Hojer’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde iyi yükselen Papanikolaou’nun kafa vuruşunda keleci Furkan sol köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Zeqiri’nin Buljubasic ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top, uzak kale direği dibinden auta gitti.
45+1. dakikada Wesley’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Arda’nın sol ayağıyla çektiği şutta top üstten auta gitti.
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Serdar Osman Akarsu
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Berkay Dabanlı, Emir Tintiş, Daniel Johnson, Flavio Paoletti, Joao Camacho, Barış Kalaycı, Arda İbrahim Akgün, Wesley
Yedekler: Furkan Akyüz, Yiğit Fidan, Ahmet Sivri, Muhammed Mert, Tağrık Buğra Kalpaklı, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya, Tarık Tuğyan, Ömer Faruk Gümüş, Baran Demiroğlu
Teknik Direktör: Atılay Canel
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Ayberk Karapo, Husniddin Alikulov, Anıl Yaşar, Casper Hojer, Giannis Papanikolaou, Muhamed Buljubasic, Altin Zeqiri, Dal Varesanovic, Benhur Keser, Vaclav Jurecka
Yedekler: Canberk Yurdakul, Halil Pehlivan, Attila Mocsi, Ali Sowe, Emrecan Bulut, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, David Alintola, Mithat Pala, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut