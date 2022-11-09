83. dakikada ceza yayı önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Mehmet Özdıraz, çektiği sert şutta topu kaleci Cengiz’in sağından ağlara gönderdi. 2-1

81. dakikada ara pasla rakip sahaya topla giren Ezeh, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Mete Kaan’a pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ömer soluna yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Ezeh ile paslaşarak ceza sahasına giren Sekidik,a rakiplerini geçerek altıpas üzerinden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 2-0

38. dakikada Berkan Emir’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpastan Bekir Yılmaz kafayı vururken, kaleci Ömer’in müdahalesi sonrası üst direğe de çarpan top dışarı gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Düzcespor ile karşılaştı. Ev sahibi takım, 2-1’lik sonuçla bir üst tura yükseldi.

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