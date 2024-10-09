Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor, sahasında Bölgesel Amatör Lig ekibi Şırnak Petrol Spor Kulübü’nü 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: İbrahim Elmas, Burak Yanardağ, Hakan Tunç
Etimesgut Belediyespor: Bahri Can Tosun, Mehmet Gence Çelik, Ahmet Tekin, Doğukan İnci, Tunhan Güngör, Efe Geçili, Efecan Mızrakcı, Nihat Koç, Turan Yılmaz, İbrahim Koca
Yedekler: Tuğran Tuğ, Talha Özler, Harun Atalay, Erdi Kasapoğlu, Mertcan Albayrak, İbrahim Kayıkcı, Arda Yıldız, Arda Kumru, Fatih Arhan
Teknik Direktör: Cafer Elek
Şırnak Petrol Spor Kulübü: Meriç Bayram, Kubilay Yıldırım, Burak Tolun, İbrahim Yakup İnal, Oktay Özer, Berke Açan, Serhat Bahşiş, Furkan Temir, Umut Can Gökdemir, Yunus Ensari, Eren Kaya
Yedekler: Yusuf Orhan, Mehmet Aydur, Tolga Kara, Suat Turan, Selman Aslan, Kablan Kaya Tekin, Barış Pune, Yasin Oruçgüney, Şenol Yıldırım, Sidar Ceylan
Teknik Direktör: Mehmet Kaplan
Goller: Mehmet Çelik (dk. 36), İbrahim Koca (dk. 66) (Etimesgut Belediyespor), Kubilay Yıldırım (dk. 41) (Şırnak Petrol Spor Kulübü)