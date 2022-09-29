Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Tur maçında Eskişehirspor sahasında karşılaştığı Muş 1984 Muşspor’a 3-2 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Tur maçında Eskişehirspor sahasında karşılaştığı Muş 1984 Muşspor’a 3-2 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Burak Kaplan xx, Betül Nur Yılmaz Değermenci xx, Eray Pınar xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan x, Muhammet Yahya Akbulut x, Hasan Ulaş Uyğur x, Onur Arı xx, Tolga Yakut xxx, Utku Kızılkaya x, Berkay Tanır xx, Eren Altıntaş x, Sezgin Çolpan xx, Bartu Göçmen x, Ömer Faruk Söyler x
Muş 1984 Muşspor: Egeberk Gabel x, Tibet Öniz x, Ömer Karancı x, Yunus Karadağ xxx, Emircan Birinci xx, Furkan Yıldırım x, Erkam Kömür xx, Taha Tunç xx, Berkant Taşkıran x, Bayram Enes An x, Efe Mustafa Çetin x
Goller: Tolga Yakut (dk. 33 ve dk. 70) (Eskişehirspor), Yunus Karadağ (dk. 16), Abdulkadir Kuzey (dk. 86), Doğukan Bulut (dk. 90+3) (Muş 1984 Muşspor)
Yorumlar