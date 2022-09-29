Goller: Tolga Yakut (dk. 33 ve dk. 70) (Eskişehirspor), Yunus Karadağ (dk. 16), Abdulkadir Kuzey (dk. 86), Doğukan Bulut (dk. 90+3) (Muş 1984 Muşspor)

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Tur maçında Eskişehirspor sahasında karşılaştığı Muş 1984 Muşspor’a 3-2 mağlup oldu.

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