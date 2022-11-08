Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren müsabakada Esenler Erokspor penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak kupada bir üst tura yükselen takım oldu. Penaltı atışlarında konuk takım Esenler Erokspordan Batuhan, Muhammet ve Mehmet atışlarını gole çevirirken, ev sahibi takımdan sadece Muhammed Furkan gol kaydedebildi. Erzurumspor FK’da Sefa, Haluk ve Yakup Uzunel, konuk takımdan ise Cenk penaltı atışından yararlanamayan isimler oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren müsabakada Esenler Erokspor penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak kupada bir üst tura yükselen takım oldu. Penaltı atışlarında konuk takım Esenler Erokspordan Batuhan, Muhammet ve Mehmet atışlarını gole çevirirken, ev sahibi takımdan sadece Muhammed Furkan gol kaydedebildi. Erzurumspor FK’da Sefa, Haluk ve Yakup Uzunel, konuk takımdan ise Cenk penaltı atışından yararlanamayan isimler oldu.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Levent Gümüşdere xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Serdar İla xx

Erzurumspor FK: Rıdvan x, Bergdich x, Fırat x, Eyüp xx (Enes dk. 90 xx), Batuhan x (Haluk dk. 78 x), Sefa x, Özgür x, Yakup Kırtay x (Yiğit Furkan dk. 111 ?), Güney x (Yakup Uzunel dk. 79 x), Rosheuvel x (Muhammet Furkan dk. 63 x), Hüseyin x (Alperen dk. 79 x)

Yedekler: Fırat, Burak, Süleyman, Alican,

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Esenler Erokspor: Bekir xx, Cenk Doğan xx, Batuhan xx, Sakıb xx, Serhat xx, Yavuz xx (Muharrem dk.76 x), Fatih Emir xx, Hasan xx (Mehmet dk. 46 x), Zahit x (Muhammet Harun dk. 29 x), İdris xx, Volkan xx (Enes dk. 86 x)

Yedekler: Ege Baran

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Eyüp (dk 21 ve 55) (Erzurumspor FK), İdris (dk. 62), Mehmet (dk. 83) (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Sakıb (dk. 118) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Sakıb (Esenler Erokspor), Haluk (Erzurumspor FK)