Uluslararası Karma Dövüş Sanatları müsabakaları Türkiye’de ilk defa yapılacak

Uluslararası Karma Dövüş Sanatları müsabakaları Türkiye’de ilk defa yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Elazığ Karakoçan FK, ES Elazığspor’u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

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