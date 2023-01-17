Goller: Hakan (dk. 39 ve 74), N’Jie (dk. 84) (DG Sivasspor)

84. dakikada Ulvestad’ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan N’Jie, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0

76. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topla buluşan Abdullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

38. dakikada hızlı gelişen atakta Charisis’in yaptığı ortaya arka direkte yükselen Hakan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada Musa’nın sol kanattan içeri çevirdiği topu önünde bulan N’Jie’nin penaltı noktası üzerindeki vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Dönen topu önüne alan Musa’nın şutunda ise top yine savunmaya çarparak kornere çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda DG Sivasspor, Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.