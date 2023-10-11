Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Denizlispor, Burhaniye Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.
Hakemler: Mazlum Doğan Bodur, Cihad Buyurgan, Alparslan Karataş
Denizlispor: Ali Eren Yalçın, Ramazan Karakurt, Emre Yıldırım, Mehmet Eren Sıngın (Hüseyin Haktan Uğurlu dk. 78), Ertuğrul Yıldırım, Deniz Kodal (Ahmet Emre Acar dk. 63), Kemal Çetinkaya, Yusuf Emre İnanır, Gökhan Süzen (Mustafa Kemal Naza dk. 63), Nuri Kozhan (Emre Burgaz dk. 63), Ahmet Tekin (Enes Ertuğrul dk. 63)
Burhaniye Belediyespor: Kemal Canlı, Hakan Çakır, Halil Yekta Kondu, Atakan Doğanay, Muhammet Kaan Dönmezer, Abdulsamet Güler (Salih Avcı dk. 46), Berkay Kalakcı (Oğuzhan Demirer dk. 67), Altan Güler (Mustafa Kaya dk. 58), Berk Karınlı, Abdulkadir Oruçoğlu (Emirhan Recep dk. 67), Kadir Kaya
Goller: Emre Yıldırım (dk. 57), Mehmet Eren Sıngın (dk. 45) (Denizlispor), Kadir Kaya (dk. 19 ve 87), Mustafa Kaya (dk. 89) (Burhaniye Belediyespor)
Sarı kartlar: Emre Yıldırım (Denizlispor), Abdulkadir Oruçoğlu (Burhaniye Belediyespor)