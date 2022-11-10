Goller: Mustafa Ethem (dk.8 ve 53), Feyyaz (dk.39), Bünyamin (dk.70 ve 82) (Şanlıurfaspor)

39. dakikada devam eden atakta sağ çaprazdan ceza sahasına yapılan ortada Feyyaz kafayla topu filelere gönderdi. 0-2

37. dakikada Kemal ile Alpay’ın ceza sahası içindeki ikili mücadelesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Feyyaz’ın şutunda kaleci Abdulkadir gole izin vermedi.

8. dakikada Muhammed Eren’in topu uzaklaştırmak isterken ceza sahası içinde Mustafa Ethem’e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa Ethem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

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