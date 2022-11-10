Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor’a 5-0 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor’a 5-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Muhammed Eren’in topu uzaklaştırmak isterken ceza sahası içinde Mustafa Ethem’e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa Ethem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
37. dakikada Kemal ile Alpay’ın ceza sahası içindeki ikili mücadelesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Feyyaz’ın şutunda kaleci Abdulkadir gole izin vermedi.
39. dakikada devam eden atakta sağ çaprazdan ceza sahasına yapılan ortada Feyyaz kafayla topu filelere gönderdi. 0-2
50. dakikada Samet Emre’nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuzhan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.
53. dakikada Alpay, Kemal’in müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa Ethem, meşin yuvarlağı kaleciyle farklı noktalara yolladı. 0-3
70. dakikada Ömer’in çizgiye inip ortaya çevirdiği topu Bünyamin tamamlayarak ağlara gönderdi. 0-4
82. dakikada Alpay’ın çizgiden içeri çevirdiği topu önünde bulan Bünyamin’in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu. 0-5
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz xx, Mehmet Pekmezci xx, Nezihi Aytar xx
Denizlispor: Abdulkadir xx, Asım xx (Yunus Emre dk. 85 ?), Okan xx (Oktay dk. 85 ?), Muhammed Eren xx, Erdal xx, Alaattin xx, Berkant xx (Emre Furtana dk. 72 x), Samet Emre xx, Kemal xx, Melik Talha xx (Emre Ak dk. 45 x), Oğuzhan xx (Emre Burgaz dk. 72 x)
Yedekler: Ali Eren, Şerefhan, Emir Toprak, Talha Eren
Teknik Direktör: Giray Bulak
Şanlıurfaspor: Ramazan xx (Kadir dk. 76 x), İbrahim xx, Feyyaz xx, Alpay xx (Mert dk. 86 ?), Behlül xx, Erkam xx, Mustafa Ethem xxx (Ömer dk. 66 xx), Seyit xx, Hüseyin xx (Bünyamin dk. 66 xxx), Bertuğ Alican xx (Enes Olgun dk. 66 x), Barış xx
Yedekler: Abdulsamet, Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Goller: Mustafa Ethem (dk.8 ve 53), Feyyaz (dk.39), Bünyamin (dk.70 ve 82) (Şanlıurfaspor)
Sarı kart: Erda, Emre Furtuna (Denizlispor), Feyyaz, Hüseyin, İbrahim (Şanlıurfaspor)
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