Goller: Cavaleiro (dk. 4), Oğuz Aydın (dk. 76 ve 88) (C.Alanyaspor)

90+1. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Diedhiou’nun şutunu kaleci Furkan Köse kurtardı.

88. dakikada Çağan Kayra Erciyas’ın pasıyla ceza sahasına sokulan Lusamba’nın pasıyla topu alan Oğuz Aydın, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 3-0

18. dakikada Sakaryaspor sahasından çıkarken yaptığı pas hatasında topu Lusamba aldı. Lusamba pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Famara’ya verdi. Famara’nın ortaladığı topa Cavaleiro gelişine şutu kaleci Furkan Köse’den döndü.

4. dakikada rakibine yaptığı baskı sonucu topu kazanan Rassoul’un pasıyla ceza sahası içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Cavaleiro, vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0

Ziraat Türkiye Kupası Eleme 4. Turu’nda Corendon Alanyaspor, Sakaryaspor’u konuk etti. Müsabaka Alanyaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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