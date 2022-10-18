62. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Van Den Hurk, maçın skorunu belirleyen golü attu. 3-0

61. dakikada Van Den Hurk’dan seken topu alan Bolasie’ye kaleci tarafından yapılan müdehale sonucu hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Boyabat 1868’i 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

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