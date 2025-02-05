Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada sol kanattan gelişen topla beraber ceza sahasına giren Astanakulov’un vuruşunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.
77. dakikada Mesut Kesik’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ali Kaan Güneren’in kafa pasında Diego Coelho’nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Güngör, Göktuğ Erel
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Casper Hojer (Mithat Pala dk. 46), Husniddin Alikulov, Ayberk Karapo, Muhammed Taha Şahin (Akintola dk. 62), Dal Varesananovic (Minchev dk. 63), Muhamed Buljubasic, Altin Zeqiri (Sowe dk. 72), İbrahim Olawoyin, Emrecan Bulut (Doğanay Avcı dk. 53), Vaclav Jurecka
Yedekler: Canberk Yurdakul, Atilla Mocsi, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Habil Özbakır
Teknik Direktör: İlhan Palut
Ankaragücü: Erten Ersu, Miraç Şimşek, Diego Coelho, Mesut Kesik, Hayrullah Bilazer (Zahir Ersari dk. 74), Emre Gültekin (Arda Doğan dk.75), Enes Tepecik (Hasan Nazarov dk. 46), Ali Kaan Güneren (Muhammet Emin Güler dk. 89), Michal Rakoczy (İsmail Çokçalış dk. 46), Sıraç Astanakulov, Rijad Bajic
Yedekler: Fatih Demir, Hasan Nazarov, Recep Yiğit Sevinç, Raşit Efe Kanık, Görkem Cihan, Turgut Yazgan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Varesananovic (dk. 10), Jurecka (dk. 15 pen.) (Çaykur Rizspor), Diego Coelho (dk. 77) (Ankaragücü)