75. dakikada Mithat Pala’nın pasıyla topla buluşan Deniz’in savunmadan dönen şutunda topu karşılayan Benhur Keser’in şutu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

16. dakikada Çaykur Rizespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kubilay’ın pasını alan Sefa çizgiye kadar indi. Sefa’nın geriye pasında Benhur’un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kırklarelispor ile karşılaştı. Çaykur Rizespor sahadan 2-1’lik sonuçla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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