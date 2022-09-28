Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Boyabat 1868’i konuk etti. Timsah Park’taki zemin çalışmaları sebebiyle Karacabey’de oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Yeşil-beyazlı takım böylece kupaya veda etti.

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