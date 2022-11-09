63. dakikada orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışına kadar süren Bregu’nun sert şutunda top ağlara gitti. 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Boluspor evinde Tarsus İdman Yurdu’nu 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

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