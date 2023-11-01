Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Boluspor, sahasında karşılaştığı Karaman FK’yı 2-0’lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Hakan Ülker, Ahmet Şimşek, Emrah Uluçay
Boluspor: İsmail Çipe, Mustafa Şengül, Batuhan İşçiler, Erdem Reis (Hakan Bilgiç dk. 72), Kerem Paykoç, Kubilay Sönmez (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 81), Tolunay Artuç, Abdoulaye Diarrassouba, Idrissa Camara (Harun Yerlikaya dk. 41) (Safa Kınalı dk. 72), Furkan Demir, Murat Elmacı
Yedekler: Bartu Kulbilge, Veaceslav Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Guy-Michel Landel, Adel Bettaieb, Bahoz Taş
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Karaman FK: Baran Güler, Mete Yıldız, Anıl Batın Aydın (Polat Abay dk. 90), Onur Taha Takır, Yiğit Ulaş, Ömer Faruk Gümüş (Berkan Burak Turan dk. 59), Kadir Kaan Yurdakul (Özcan Aydın dk. 59), İbrahim Can Köse (Alper Tursun dk. 77), Erdem Dikbasan (Yılmaz Daler dk. 59), Oktay Balcı, Ahmet Karademir
Yedekler: Musa Koç, Emincan Tekin, Ahmet Avseren
Teknik Direktörü: Cihan Erdil
Goller: Tolunay Artuç (dk. 11), Batuhan İşçiler (dk. 25) (Boluspor)
Sarı kartlar: Oktay Balcı, Berkan Burak Turan (Karaman FK), Kerem Paykoç, Harun Yerlikaya, Kubilay Sönmez (Boluspor)