34. dakikada Beşiktaş’ın sol kanattan gelişen atağında Muleka’nın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta savunmadan seken topu önünde bulan Dele Alli, meşin yuvarlağı kaleci Mehmet’in bacaklarının arasından filelere gönderdi. 3-0

28. dakikada Oğuzhan Akgün’ün sol taraftan ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Redmond sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

9. dakikada Dele Alli’nin ceza yayı üzerinden yaptığı pasla topla buluşan Redmond, altıpas üzerindeki Muleka’ya meşin yuvarlağı aktardı. Muleka da bekletmeden topu boş kaleye göndererek farkı 2’ye çıkardı. 2-0

5. dakikada orta yuvarlakta topu kontrol eden Redmond, hızla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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