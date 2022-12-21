Goller: Kemal Rüzgar (dk. 9 ve 15) (Şanlıurfaspor)

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Şanlıurfaspor: 2 (Maç devam ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Şanlıurfaspor: 2 (Maç devam ediyor)

43. dakikada sağ çaprazdan Rosier’nin içeri yaptığı sert ortada arka direkte Cenk’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

15. dakikada Barış Gök’ün sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Kemal Rüzgar’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ersin’in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-2

8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Barış Gök’ün yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ersin kornere çeldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Beşiktaş, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Şanlıurfaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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