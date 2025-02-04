Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında Beşiktaş, Kırklarelispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası: Başakşehir: 4 - Çorum FK: 1 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası: Başakşehir: 4 - Çorum FK: 1 (Maç sonucu)

30. dakikada Semih Kılıçsoy’un pasında topla buluşan Muçi, ceza sahası içi sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı meşin yuvarlağı kurtardı.

42. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Şenol Bektaş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Muçi, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu

Yedekler: Mert Günok, Svensson, Rashica, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Baran Can, Poyraz Gelen, Gedson Fernandes, Adnan Karahisar, Arda Özüarap

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Kırklarelispor: Burak Sarı, Raşit Yöndem, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya, Semih Üstün, Taşkın Kartal, Denizhan Taşkan, Erdem Dikbasan, Eray Karataş, Okan Derici

Yedekler: Erkam Erginsoy, Emre Balkı, Berke Can Özsoy, Rüzgar Derici, Ertuğrul Tüysüz, Cemil Devrim, Burak Bozbey, Hozan Harman, Yücel Candemir, Emir Miray Köksal

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Sarı kart: Salih Uçan (Beşiktaş)

Kaynak: iha