Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında Beşiktaş, Kırklarelispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
30. dakikada Semih Kılıçsoy’un pasında topla buluşan Muçi, ceza sahası içi sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı meşin yuvarlağı kurtardı.
42. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Şenol Bektaş
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Muçi, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu
Yedekler: Mert Günok, Svensson, Rashica, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Baran Can, Poyraz Gelen, Gedson Fernandes, Adnan Karahisar, Arda Özüarap
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Kırklarelispor: Burak Sarı, Raşit Yöndem, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya, Semih Üstün, Taşkın Kartal, Denizhan Taşkan, Erdem Dikbasan, Eray Karataş, Okan Derici
Yedekler: Erkam Erginsoy, Emre Balkı, Berke Can Özsoy, Rüzgar Derici, Ertuğrul Tüysüz, Cemil Devrim, Burak Bozbey, Hozan Harman, Yücel Candemir, Emir Miray Köksal
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Sarı kart: Salih Uçan (Beşiktaş)