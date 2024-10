Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda Belediye Derincespor, konuk ettiği Tire 2021 Futbol Kulübü’ne 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Mehmet Yılmaz Çalışır, Halil Aslandağ

Belediye Derincespor: Baran Güler, Ömer Alp Gülay, Yunus Karakaya (Tugay Güner dk. 58), Yusuf Efe Yaman (Enes Kuşçu dk. 58), İsa Nalbant (Ümitcan Ekşi dk. 46), Hüseyin Afkan, Denizalp Özdemir, Emirhan İrze (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 72), Emir Özbayraklı (Onur Taha Takır dk. 58), Yusuf Balcı, Hozan Harman (Bedirhan Yıldız dk. 72)

Teknik Sorumlu: Nuri Çolak

Tire 2021 Futbol Kulübü: Fatih Demirlek, Berke Kılıç (Murat Elkatmış dk. 62), Yasin Elmas (Serhat Baştan dk. 62), İlhan Aslanoğlu (Said Can Açıkalın dk. 62), Mustafa Emirhan Özyaşar (Mertcan Aktaş dk. 76), Durmuş Can Efe Çakmak (Kadir Mert Örentepe dk. 90+1), Miran Avcı, Umut Can Çoban, Recep Kara, Sinan Akgöl, Ahmet Can Özer

Teknik Sorumlu: Galip Gündoğdu

Gol: Serhat Baştan (dk. 65) (Tire 2021)

Sarı kartlar: Ümitcan Ekşi (Belediye Derincespor), Miran Avcı, Recep Kara, Murat Elkatmış (Tire 2021)