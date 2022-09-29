Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor ve Amasyaspor karşılaştı. 90 dakikası golsüz geçen maçta turu, uzatma dakikalarında kaydettiği 1 golle Amasyaspor atladı.

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