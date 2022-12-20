Goller: Serdar Gürler (dk. 21 ve 24), Okaka (dk.37) (Başakşehir), İzzet Furkan (dk.71) (Göztepe)

İrfan Can Eğribayat ilk kez sahada

İrfan Can Eğribayat ilk kez sahada

71. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Keny’den önce kaleci araya girip topu kontrol etti.

60. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ceza sahası dışında yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelesinde Başakşehir, Göztepe’yi ağırladı. Müsabaka Başakşehir’in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu-lacivertliler bu sonuçta son 16 turuna yükseldi.

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