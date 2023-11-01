Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden Alanya Kestelspor’u 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Can Cengiz, Sefa Özcan, Sabri Üstünel

Bandırmaspor: Akın Alkan (Erdem Çakaltarla dk. 78), Emre Batuhan Adıgüzel, Emirhan Aydoğan, Soukou (Harris dk. 70), Mustafa Saymak (Mehmet Özcan dk. 70), Mervan Yusuf Yiğit (Bobadilla dk. 46), Aygün Özışıkyıldız (Doğan Can Davas dk. 70), Mert Çelik, Yusuf Erdem Gümüş, Sitoe, Mustafa Çeçenoğlu

Yedekler: Kadeem Harris, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Alanya Kestelspor: Enes Sancar Şahin, Harun Kaya (Emre Bahçeli dk. 57), Kadir Can Gündoğdu (Habil Yaşar Kavdır dk. 84), Alhan Kurtoğlu, İlkan Atak, İsa Güler (Yunus Emre Özdemir dk. 57), Doğukan Efe, Umut Can Çoban, Berkay Arı, Hazarhan Karaca, Enes Küç (Eren Taştan dk. 78)

Yedekler: Emin Emir Kavasoğolu

Teknik Direktör: Gökhan Kilavuz

Goller: Aygün Özışıkyıldız (dk. 4), Mustafa Saymak (dk. 69), Bobadilla (dk. 73) (Bandırmaspor), Eren Taştan (dk. 88) (Alanya Kestelspor)

Sarı kart: Mustafa Saymak (Bandırmaspor)