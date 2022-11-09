86. dakikada kaleciden dönen topu iyi takip eden Uğur Mustafa Türk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

82. dakikada ani gelişen Karabey atağında sol kanattan gelen pası iyi değerlendiren Mustafa Diler, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa topu düzgün bir vuruşla kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Karacabey Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor’u 3-0 mağlup etti ve tur atladı.

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