Balıkesirspor’un gollerini 80. dakikada Emirhan Çakır ve 105. dakikada Berat Aydoğdu kaydederken konuk ekibini golünü 32. dakikada Enes Karabulut kendi kalesine attı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Balıkesirspor sahasında Ankara temsilcisi Hacettepe 1945 Spor Kulübünü konuk etti. Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maçın uzatma bölümünde üstünlük golünü bulan Balıkesirspor rakibini 2-1 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.

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