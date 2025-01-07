Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 1. haftasında Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Kocaelispor ceza sahası yayına yakın noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Beridze’nin şutunda top üstten az farkla auta gitti.

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9. dakikada Antalyaspor’dan Emrecan Uzunhan’ın uzun topunda Kocaelisporlu defans oyuncusu Mehmet Yılmaz, ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0

18. dakikada sağ kanattan Townsend’in arka direğe ortasında kafa vuruşu yapan Samudio, topu ağlarla buluşturdu 2-0

21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Vukovic’in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Yusuf Bozdoğan, Egemen Savran

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Safuri, Townsend, Djenepo, Milosevic, Samudio

Yedekler: Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Gaich, Petrusenko, Kaluzinski, Hasan Ürkmez, Doğukan Özkan, Harun Toprak, Taha Osman Özmert

Teknik Direktör: Alex de Souza

Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik, Vukovic, Pedrinho, Caktas, Barış Alıcı, Beridze, Ahmet Sagat

Yedekler: Ahmet Hasan Göcen, Haşim Sarman, Yusuf Cihat Çelik, Markao, Oğulcan, Furkan Gedik, Mustafa Ege, Mesut Can,

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Mehmet Yılmaz (dk.9 k.k.), Samudio (dk.18) (Antalyaspor)

Kaynak: iha