Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Ankaraspor, sahasında Pazarspor karşılaştı. Normal süresi 1-1’lik eşitle tamamlanan mücadelede Ankaraspor, ilk uzatma devresinde bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti. Başkent temsilcisi bu skorun ardından adını bir üst tura yazdırdı.

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