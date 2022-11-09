Goller: Babei (dk. 8 ve 41), Melih İnan (dk. 63), Balaj dk. (dk. 81) (Keçiörengücü), Mehmet Refik Can (dk. 47 ve 87) (Pazarspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bulvarspor’u 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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