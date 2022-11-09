Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Altınordu, uzatmalara giden maçta Bodrumspor’a 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Altınordu, uzatmalara giden maçta Bodrumspor’a 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Stadyum: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ozan Ergün xx, Erkan Akbulut xx, Ogün Kamacı xx
Altınordu: Serhat Öztaşdelen xx, Yusuf Arslan xx, Alperen Selvi x, Yusuf Can Esendemir xx (Hasan Berat Kayalı dk. 81 ?), Abdullah Soğucak x, Mehmet Ablay xx, Muzaffer Kocaer xx (Yusuf Talga dk. 63 x), Sami Satılmış xx (Arda Kırgıl dk. 106 ?), Mustafa Kocabaş xx (İlker Akar dk. 95 ?), Gökberk Efe x (Sercan Demirkıran dk. 81 ?), Emre Oymak x (Furkan Yöntem dk. 63 x)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir, Hasan Berat Kayalı, Sercan Demirkıran, Yusuf Talga, Furkan Yöntem, İlker Akar
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Bodrumspor: Bahri Can Tosun xx, Bahadır Erol xx, Musah Mohammed xx (İsmail Tarım dk. 102 ?), Ali Aytemur xx, Omar Imeri xx (Osman Kocaağa dk. 74 x), Dejan Drazic xx (Harun Alpsoy dk. 95 ?), Apti Mert Çayir xxx, Abdurrahman Canlı xx (Arda Çetin dk. 106 ?), Musa Caner Aktaş xx (Yekta Kurtuluş dk. 73 x), Koray Kılınç xx (Celal Dumanlı dk. 73 x), Erdem Çetinkaya xx
Yedekler: Egemen Gençalp, Yekta Kurtuluş, Osman Kocaağa, Arda Çetin, Harun Alpsoy, Celal Dumanlı, İsmail Tarım
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Apti Mert Çayir (dk. 107) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Erdem Çetinkaya, Harun Alpsoy (Bodrumspor)
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