12. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Onur Efe’nin kale önüne yaptığı ortayı kaleci Alper Özdemir elinden kaçırdı, fırsatı değerlendiren Murat Uluç boş kaleye golü attı. 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Efeler 09 FK, deplasmanda uzatmaya giden maçta Altay’ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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