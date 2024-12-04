Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Alanyaspor, evinde karşılaştığı Fethiyespor’u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Murat Şener

İzmit Ayazma’ya sentetik futbol sahası İzmit Ayazma’ya sentetik futbol sahası

Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Christian (Hadergjonaj dk. 62), Lima, Fatih Aksoy (Aliti dk. 62), Balkovec (Nejdet dk. 80), Janvier (Makouta dk. 46), Buluthan Bulut, Rony Lopes, Hwang (Arda Usluoğlu dk. 46) Yusuf Özdemir, Serdar Dursun

Yedekler: Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Cordova, Richard, Augusto

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fethiyespor: Arda Akbulut, Çağan Erciyas, Şahan Akyüz (Mehmet Türkmen dk. 46), Umut Toy, Aziz Aksoy, Ömer Gündüz, Berat Satır (Cihan Kazan dk. 46), Emre Bekir (Canberk Özdemir dk. 46), Ahmet Dereli (Kayrahan Yılmaz dk. 68), Nurettin Çakır, Özcan Yaşar (Muhammed Erdem dk. 46)

Yedekler: Anıl Demir, Samed Kılıç, Burak Özduman, Berkay Değirmencioğlu, Ali Ceylan

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Goller: Janvier (dk. 11), Balkovec (dk. 15), Lopes (dk. 28), Arda Usluoğlu (dk. 80) (Alanyaspor), Mehmet Türkmen (dk. 84) (Fethiyespor)

Sarı kart: Ömer Gündüz (Fethiyespor)

Kaynak: iha